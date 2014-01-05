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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сен-Аман - Ирис Клуб де Круа
Сен-Аман - Ирис Клуб де Круа: обзор матча 05 января 2014
Сен-Аман
05.01.2014, воскресенье, 17:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Ирис Клуб де Круа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сен-Аман - Ирис Клуб де Круа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сен-Аман
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Аман
1 : 1
05.01.2014
Ирис Клуб де Круа
Ирис Клуб де Круа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
0 : 4
19.12.2025
Реймс
Франция. Кубок, 1/128-finals
Ирис Клуб де Круа
3 : 2
15.11.2025
Расинг
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ирис Клуб де Круа
0 : 3
05.02.2019
Дижон
Франция. Кубок, 1/16 финала
Мариньян Жиньяк
0 : 0
23.01.2019
Ирис Клуб де Круа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
2 : 0
05.01.2019
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Ирис Клуб де Круа
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
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