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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Индепендьенте - Хувентуд
Индепендьенте - Хувентуд: обзор матча 13 марта 2026
Индепендьенте
13.03.2026, пятница, 03:30
Кубок Либертадорес, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Хувентуд
14'
H. Palacios
82'
F. Fydriszewski
25'
Ф. Баррандегуй
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Хувентуд
Завершен
90'
Красная карточка
R. Peralta
90'
+6'
82'
Замена
Fernando Mimbacas
️️️️➡️️
Agustín Alaniz
82'
Замена
G. Gomez
️️️️➡️️
P. Lago
ГОЛ! 2:1!
F. Fydriszewski
Пас отдал
Франк Фабра
82'
Желтая карточка
F. Fydriszewski
78'
Замена
Francisco Chaverra
️️️️➡️️
Enzo Larrosa
77'
Замена
Esneyder Mena
️️️️➡️️
Hayen Palacios
60'
58'
Замена
R. Peralta
️️️️➡️️
Rodrigo Chagas
58'
Замена
Alejo Cruz
️️️️➡️️
Renzo Sánchez
Замена
Leyser Chaverra Renteria
️️️️➡️️
Daniel Londoño
46'
Замена
John Edwin Montaño
️️️️➡️️
Diego Moreno
46'
45'
+3'
25'
ГОЛ! 1:1!
Федерико Баррандегуй
16'
Замена
Мартин Касерес
️️️️➡️️
Patricio Pernicone
15'
Травма
Patricio Pernicone
ГОЛ! 1:0!
Hayen Palacios
Пас отдал
F. Fydriszewski
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
José Ortiz
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
30
Hayen Palacios
ЦЗ
33
Daniel Londoño
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
6
Didier Moreno
(К)
ЦП
31
Diego Moreno
ЦП
16
Halam Loboa
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
9
Enzo Larrosa
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Хувентуд
1
Себастьян Соса
(К)
ВР
5
D. Morosini
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
11
P. Lago
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
10
B. Larregui
ЦФ
20
Renzo Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Диего Монаррис
Индепендьенте
25
Eder Chaux
ВР
2
Leyser Chaverra Renteria
ЦЗ
15
Luis Maturana
ЦЗ
23
Málcom Palacios
ЦЗ
88
Juan Viveros
ЦЗ
5
Luis Escorcia
ЦЗ
13
Francisco Chaverra
ЦП
8
Alexis Serna
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
26
Esneyder Mena
ЦП
20
John Edwin Montaño
ЦФ
17
Geronimo Mancilla
ЦФ
Хувентуд
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
25
Ignacio Alejandro Mujica Fernández
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
28
Franco Risso
ЦЗ
37
R. Peralta
ЦП
8
M. Izaguirre
ЦП
21
F. Perez
ЦП
30
G. Gomez
ЦП
80
Fernando Mimbacas
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
27
J. Boselli
ЦФ
3-2-3-2
1
Ичасо
30
33
4
18
Фабра
24
6
31
16
9
19
3-2-3-2
1
Соса
23
14
24
Баррандегуй
5
2
22
11
7
20
10
33
2
2
33
9
13
13
9
30
26
26
30
31
20
20
31
2
4
Касерес
4
Касерес
2
22
37
37
22
11
30
30
11
7
80
80
7
20
15
15
20
Остались в запасе
Индепендьенте
Хувентуд
25
Eder Chaux
ВР
15
Luis Maturana
ЦЗ
23
Málcom Palacios
ЦЗ
88
Juan Viveros
ЦЗ
5
Luis Escorcia
ЦЗ
8
Alexis Serna
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
17
Geronimo Mancilla
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
25
Ignacio Alejandro Mujica Fernández
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
28
Franco Risso
ЦЗ
8
M. Izaguirre
ЦП
21
F. Perez
ЦП
27
J. Boselli
ЦФ
Главный тренер
Диего Монаррис
Остались в запасе
25
Eder Chaux
ВР
15
Luis Maturana
ЦЗ
23
Málcom Palacios
ЦЗ
88
Juan Viveros
ЦЗ
5
Luis Escorcia
ЦЗ
8
Alexis Serna
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
17
Geronimo Mancilla
ЦФ
Остались в запасе
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
25
Ignacio Alejandro Mujica Fernández
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
28
Franco Risso
ЦЗ
8
M. Izaguirre
ЦП
21
F. Perez
ЦП
27
J. Boselli
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Главный тренер
Диего Монаррис
Статистика матча Индепендьенте - Хувентуд
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
23
12
Офсайды
2
0
Количество передач
289
277
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
61
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.03
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Информация о матче
Главный судья:
Juan Gabriel Benitez, Paraguay
Стадион:
Estadio Atanasio Girardot, Medellin
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