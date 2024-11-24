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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Инчхон Юнайтед
Тэгу - Инчхон Юнайтед: обзор матча 24 ноября 2024
Тэгу
24.11.2024, воскресенье, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Инчхон Юнайтед
43'
G. Fernandes
51'
G. Fernandes
90+8'
E. Ji
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Инчхон Юнайтед
90'
+8
ГОЛ! 0:3!
E. Ji
Пас отдал
J. Mun
82'
Замена
S. Song
️️️️
G. Fernandes
66'
Замена
K. Se-hoon
️️️️
D. Kim
66'
Замена
С. Мугоша
️️️️
B. Kim
65'
Желтая карточка
J. Mun
58'
Замена
D. Kim
️️️️
M. Joo Lee
51'
ГОЛ! 0:2!
G. Fernandes
Пас отдал
B. Kim
Замена
️️️️
C. Marcelo
46'
46'
Замена
E. Ji
️️️️
P. Seung-ho
43'
ГОЛ! 0:1!
G. Fernandes
Пас отдал
P. Seung-ho
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
40
Park Jin-Young
ЦЗ
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
15
Won-woo Lee
ЦЗ
8
Chan-dong Lee
ЦП
74
Yong Rae Lee
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
27
Bo-seob Kim
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
77
Park Seung-ho
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Тэгу
31
Han Tae-Hee
ВР
45
Kim Hyeon-Jun
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
14
Park Se-jin
ЦП
2
Jae Won Hwang
ЦП
25
Son Seung-Min
ЦП
44
Kim Jeong Hyun
ЦП
3
Chang-min Ahn
ЦФ
20
Jung Jae-Sang
ЦФ
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
47
Dong-min Kim
ЦЗ
66
Kim Se-hoon
ЦП
22
Eon-hak Ji
ЦФ
19
Shi-uh Song
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
3-2-2-3
21
22
4
15
29
40
8
74
23
19
7
4-3-3
25
2
6
23
82
2
5
7
77
11
27
14
14
5
47
47
5
7
66
66
7
77
22
22
77
11
19
19
11
27
9
Мугоша
9
Мугоша
27
Остались в запасе
Тэгу
Инчхон Юнайтед
31
Han Tae-Hee
ВР
45
Kim Hyeon-Jun
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
25
Son Seung-Min
ЦП
44
Kim Jeong Hyun
ЦП
3
Chang-min Ahn
ЦФ
20
Jung Jae-Sang
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
1
Seong-jun Min
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
31
Han Tae-Hee
ВР
45
Kim Hyeon-Jun
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
25
Son Seung-Min
ЦП
44
Kim Jeong Hyun
ЦП
3
Chang-min Ahn
ЦФ
20
Jung Jae-Sang
ЦФ
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Тэгу - Инчхон Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
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