Вестри - ИБВ: онлайн-трансляция 27 сентября 2025

Вестри
27.09.2025, суббота, 17:00
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
- : -
Не начался
ИБВ
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Вестри - ИБВ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Исландия. Лучший дивизион
Все
Текущие
Будущие
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Вестри
- : -
27.09.2025
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
- : -
27.09.2025
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
- : -
28.09.2025
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Афтурелдинг
- : -
28.09.2025
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Фрам
- : -
28.09.2025
Валюр
Последние матчи
Все
Вестри
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 22 тур
Брейдаблик
1 : 1
15.09.2025
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 22 тур
Акурейри
4 : 1
14.09.2025
Вестри
Исландия. Лучший дивизион, 21 тур
Вестри
1 : 1
31.08.2025
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 21 тур
ИБВ
2 : 0
31.08.2025
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 20 тур
Викингур
4 : 1
26.08.2025
Вестри
Исландия. Лучший дивизион, 22 тур
Акурейри
4 : 1
14.09.2025
Вестри
Исландия. Лучший дивизион, 21 тур
Вестри
1 : 1
31.08.2025
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 20 тур
Викингур
4 : 1
26.08.2025
Вестри
Исландия. Лучший дивизион, 19 тур
Стьярнан
2 : 1
17.08.2025
Вестри
Исландия. Лучший дивизион, 18 тур
Вестри
3 : 2
10.08.2025
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 22 тур
Брейдаблик
1 : 1
15.09.2025
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 21 тур
ИБВ
2 : 0
31.08.2025
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 20 тур
Хафнарфьордур
1 : 1
24.08.2025
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 19 тур
ИБВ
4 : 1
17.08.2025
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 18 тур
Акурейри
1 : 0
10.08.2025
ИБВ
