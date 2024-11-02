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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тонбридж Энджелс - Харборо Таун
Тонбридж Энджелс - Харборо Таун: обзор матча 02 ноября 2024
Тонбридж Энджелс
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
1 : 4
Завершен
Харборо Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тонбридж Энджелс - Харборо Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тонбридж Энджелс
Англия. Кубок, 1 раунд
Тонбридж Энджелс
1 : 4
02.11.2024
Харборо Таун
Харборо Таун
Англия. Кубок, 2 раунд
Рединг
5 : 3
01.12.2024
Харборо Таун
Англия. Кубок, 1 раунд
Тонбридж Энджелс
1 : 4
02.11.2024
Харборо Таун
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