Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Гренобль
Кевийи - Гренобль: обзор матча 27 января 2024
Кевийи
27.01.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 22 тур
1 : 1
Завершен
Гренобль
69'
С. Сумано
61'
А. Сбаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Гренобль
90'
+2
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
Т. Валь
Замена
Й. Рош
️️️️
Б. Пьерре
83'
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
М. Камара
83'
76'
Замена
S. Touray
️️️️
Н. Мбемба
ГОЛ! 1:1!
С. Сумано
Пас отдал
L. Delaurier-Chaubet
69'
Замена
С. Сумано
️️️️
К. Кулибали
68'
Замена
П. Яд
️️️️
G. Gbelle
68'
68'
Замена
N. Ntolla
️️️️
Л. Жозеф
68'
Замена
В. Постолачи
️️️️
А. Сбаи
Желтая карточка
М. Камара
61'
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Сбаи
Пас отдал
Л. Жозеф
44'
Желтая карточка
M. Xantippe
Пенальти не реализован!
L. Delaurier-Chaubet
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
35
Robin Legendre
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
22
Natanael Ntolla
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
3-3-4
1
Лерой
8
3
58
Сиссоко
14
8
Кадиу
35
17
Кулибали
7
11
Камара
44
Пьерре
4-3-3
1
Мобле
29
Пакье
4
Диарра
27
6
Монфрей
26
Мбемба
6
25
Валь
10
Сбаи
5
75
Жозеф
14
37
Яд
37
Яд
14
44
Пьерре
69
Рош
69
Рош
44
Пьерре
17
Кулибали
99
Сумано
99
Сумано
17
Кулибали
11
Камара
41
41
11
Камара
25
Валь
10
Сильвестр
10
Сильвестр
25
Валь
75
Жозеф
22
22
75
Жозеф
26
Мбемба
22
22
26
Мбемба
10
Сбаи
9
Постолачи
9
Постолачи
10
Сбаи
Остались в запасе
Кевийи
Гренобль
16
Кейн Боннви
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
35
Robin Legendre
ЦФ
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
35
Robin Legendre
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Кевийи - Гренобль
1
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
12
Офсайды
1
3
Количество передач
556
473
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
Новости команд
Все
Кевийи
Гренобль
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»
2021.02.10 16:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+