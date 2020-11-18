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Расписание матчей
Греция - Словения
Греция - Словения: обзор матча 18 ноября 2020
Греция
18.11.2020, среда, 22:45
, группа C3, 6 тур
0 : 0
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Словения
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
90'
+5
90'
+2
Замена
Н. Скубич
️️️️
Й. Иличич
90'
+2
Замена
К. Байрич
️️️️
З. Ловрич
Красная карточка
П. Хацидиакос
90'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
К. Цимикас
90'
88'
Желтая карточка
Ю. Балковец
Желтая карточка
Т. Бакасетас
85'
81'
Желтая карточка
А. Ветрих
Замена
Г. Масурас
️️️️
Г. Цавеллас
79'
77'
Замена
А. Ветрих
️️️️
Я. Бийол
76'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Х. Вучкич
Замена
Х. Цолис
️️️️
Зека
67'
67'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Д. Богар
56'
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
Г. Цавеллас
56'
Замена
В. Павлидис
️️️️
Г. Якумакис
46'
21'
Желтая карточка
Я. Куртич
6'
Желтая карточка
Д. Богар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
22
Зека
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
11
Тасос Бакасетас
АП
16
Харис Мавриас
ПП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
19
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Словения
1
Ян Облак
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
14
Ясмин Куртич
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
7
Харис Вучкич
АП
7
Йосип Иличич
ЦФ
Греция
13
Василиос Баркас
ВР
13
Сократис Диудис
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Христос Цолис
ЛВ
23
Манолис Сиопис
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Словения
16
Матьяж Розман
ВР
12
Вид Белец
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Миха Зайц
ЦП
5
Нино Коутер
ЦП
19
Кенан Байрич
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
23
Тим Матавж
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
3-3-3-1
1
Влаходимос
21
Цимикас
3
Цавеллас
17
Хацидиакос
22
Зека
6
Курбелис
16
Мавриас
10
Фортунис
11
Бакасетас
18
Лимниос
19
Якумакис
3-2-3-1-1
1
Облак
17
Мевля
6
Бийол
4
Блажич
20
Стоянович
3
Балковец
14
Куртич
20
Богар
8
Ловрич
7
Вучкич
7
Иличич
19
Якумакис
14
Павлидис
14
Павлидис
19
Якумакис
3
Цавеллас
7
Масурас
7
Масурас
3
Цавеллас
21
Цимикас
22
Кирьякопулос
22
Кирьякопулос
21
Цимикас
22
Зека
10
Цолис
10
Цолис
22
Зека
8
Ловрич
19
Байрич
19
Байрич
8
Ловрич
7
Иличич
2
Скубич
2
Скубич
7
Иличич
7
Вучкич
9
Шпорар
9
Шпорар
7
Вучкич
6
Бийол
22
Ветрих
22
Ветрих
6
Бийол
20
Богар
7
Вербич
7
Вербич
20
Богар
Остались в запасе
Греция
Словения
23
Манолис Сиопис
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
13
Василиос Баркас
ВР
13
Сократис Диудис
ВР
Главный тренер
Джон ван'т Схип
23
Тим Матавж
ЦФ
24
Миха Зайц
ЦП
5
Нино Коутер
ЦП
16
Матьяж Розман
ВР
12
Вид Белец
ВР
13
Домен Чрнигой
ПП
Остались в запасе
23
Манолис Сиопис
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
13
Василиос Баркас
ВР
13
Сократис Диудис
ВР
Остались в запасе
23
Тим Матавж
ЦФ
24
Миха Зайц
ЦП
5
Нино Коутер
ЦП
16
Матьяж Розман
ВР
12
Вид Белец
ВР
13
Домен Чрнигой
ПП
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Греция - Словения
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
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