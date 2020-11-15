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Расписание матчей
Молдова - Греция
Молдова - Греция: обзор матча 15 ноября 2020
Молдова
15.11.2020, воскресенье, 22:45
, группа C3, 5 тур
0 : 2
Завершен
Греция
32'
К. Фортунис
41'
Т. Бакасетас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Греция
Желтая карточка
В. Посмак
90'
+1
Замена
А. Бойчук
️️️️
А. Ионицэ
83'
79'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
В. Павлидис
78'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Д. Лимниос
Замена
К. Дрош
️️️️
В. Дамашкан
72'
65'
Замена
Х. Цолис
️️️️
К. Фортунис
Замена
Я. Цуркан
️️️️
В. Раца
62'
62'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
К. Цимикас
Желтая карточка
И. Жардан
61'
47'
Желтая карточка
Х. Мавриас
Замена
М. Каймаков
️️️️
Е. Кочук
46'
Замена
А. Епуряну
️️️️
Е. Чеботару
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Т. Бакасетас
Пас отдал
К. Фортунис
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Фортунис
Пас отдал
Т. Бакасетас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
7
Артур Ионицэ
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Андреас Бухалакис
ЦП
22
Зека
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
10
Константинос Фортунис
АП
16
Харис Мавриас
ПП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
14
Константин Богдан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
11
Александру Бойчук
ЦФ
Греция
13
Сократис Диудис
ВР
13
Василиос Баркас
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Христос Цолис
ЛВ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
17
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
19
Георгиос Якумакис
ЦФ
3-2-3-1
12
Намашко
5
Посмак
15
Жардан
10
Кочук
2
Рябчук
22
Раца
7
Ионицэ
9
Чеботару
9
Спэтару
10
Дамашкан
3-3-3-1
1
Влаходимос
17
Хацидиакос
3
Цавеллас
21
Цимикас
16
Мавриас
22
Зека
5
Бухалакис
18
Лимниос
10
Фортунис
11
Бакасетас
14
Павлидис
10
Дамашкан
8
Дрош
8
Дрош
10
Дамашкан
22
Раца
24
Цуркан
24
Цуркан
22
Раца
10
Кочук
11
Каймаков
11
Каймаков
10
Кочук
9
Чеботару
6
Епуряну
6
Епуряну
9
Чеботару
7
Ионицэ
11
Бойчук
11
Бойчук
7
Ионицэ
10
Фортунис
10
Цолис
10
Цолис
10
Фортунис
21
Цимикас
22
Кирьякопулос
22
Кирьякопулос
21
Цимикас
18
Лимниос
17
Хадзийованнис
17
Хадзийованнис
18
Лимниос
14
Павлидис
19
Якумакис
19
Якумакис
14
Павлидис
Остались в запасе
Молдова
Греция
23
Николай Каланча
ВР
14
Константин Богдан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
25
Алексей Кошелев
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
Главный тренер
Энгин Фират
7
Георгиос Масурас
ЛВ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
13
Сократис Диудис
ВР
13
Василиос Баркас
ВР
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
23
Николай Каланча
ВР
14
Константин Богдан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
25
Алексей Кошелев
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
Остались в запасе
7
Георгиос Масурас
ЛВ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
13
Сократис Диудис
ВР
13
Василиос Баркас
ВР
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Молдова - Греция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Фран Йович
(Загреб)
Стадион:
Зимбру
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