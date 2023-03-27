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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Греция - Литва
Греция - Литва: обзор матча 27 марта 2023
Греция
27.03.2023, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Литва
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Греция - Литва
Желтая карточка
Я. Папаниколау
90'
86'
Желтая карточка
Г. Гинейтис
84'
Желтая карточка
Г. Сиргедас
Замена
Я. Папаниколау
️️️️
Г. Масурас
80'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
К. Фортунис
80'
78'
Замена
Д. Шимкус
️️️️
В. Сливка
Замена
Г. Якумакис
️️️️
В. Павлидис
69'
46'
Замена
К. Лаукжемис
️️️️
Г. Паулаускас
46'
Замена
Р. Баравикас
️️️️
М. Бенета
46'
Замена
Г. Сиргедас
️️️️
Д. Романовский
Замена
Д. Яннулис
️️️️
К. Цимикас
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
23
Манолис Сиопис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
10
Константинос Фортунис
АП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Литва
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Греция
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
2
Джордж Балдок
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
0
Яннис Папаниколау
ЦП
17
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
19
Георгиос Якумакис
ЦФ
Литва
23
Джугас Барткус
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
19
Гратас Сиргедас
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
1
Лукас Пауксте
ЦФ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
4-2-3-1
1
Влаходимос
21
Цимикас
4
Мавропанос
17
Хацидиакос
15
Рота
23
Сиопис
20
Манталос
7
Масурас
10
Фортунис
11
Бакасетас
14
Павлидис
4-4-3
5
Казуколовас
4
Гирдвайнис
5
Бенета
13
Ласицкас
15
Романовский
15
Гинейтис
11
Новиковас
14
Сливка
9
Паулаускас
10
Черных
12
Зубас
21
Цимикас
22
Яннулис
22
Яннулис
21
Цимикас
7
Масурас
0
Папаниколау
0
Папаниколау
7
Масурас
10
Фортунис
18
Лимниос
18
Лимниос
10
Фортунис
14
Павлидис
19
Якумакис
19
Якумакис
14
Павлидис
5
Бенета
23
Баравикас
23
Баравикас
5
Бенета
15
Романовский
19
Сиргедас
19
Сиргедас
15
Романовский
14
Сливка
16
Шимкус
16
Шимкус
14
Сливка
9
Паулаускас
9
Лаукжемис
9
Лаукжемис
9
Паулаускас
Остались в запасе
Греция
Литва
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
2
Джордж Балдок
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
17
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Густаво Пойет
23
Джугас Барткус
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
1
Лукас Пауксте
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
2
Джордж Балдок
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
17
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
23
Джугас Барткус
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
1
Лукас Пауксте
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Греция - Литва
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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