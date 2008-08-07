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Расписание матчей
Олимпиада
Голландия (олимп.) (олимп.) - Нигерия (олимп.) (олимп.)
Голландия (олимп.) - Нигерия (олимп.): обзор матча 07 августа 2008
Голландия (олимп.)
07.08.2008, четверг, 15:45
Олимпиада, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Нигерия (олимп.)
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Голландия (олимп.) - Нигерия (олимп.)
Красные карточки
0
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0
Матчи команд
Голландия (олимп.)
Олимпиада, 1 тур
Голландия (олимп.)
0 : 0
07.08.2008
Нигерия (олимп.)
Нигерия (олимп.)
Олимпиада, 1 тур
Голландия (олимп.)
0 : 0
07.08.2008
Нигерия (олимп.)
Информация о матче
Помощники судьи:
Патрисио Басуалто
Хулио Диаз (оба - Чили)
Где смотреть матч:
"Спорт" 15:40 (прямая), "НТВ+ Онлайн" 15:40 (прямая)
Новости команд
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Голландия (олимп.)
Нигерия (олимп.)
Главный тренер Нигерии: «Оби Микел наказан за участие в Олимпиаде»
2016.11.11 20:00
1
Микел Джон Оби вложил в олимпийскую сборную Нигерии 30 тысяч
2016.09.11 08:59
Рио-2016. Германия выиграла у Нигерии и вышла в финал
2016.08.18 00:06
Рио-2016. Нигерия и Южная Корея добыли по три очка, Швеция и Колумбия сыграли вничью
2016.08.05 06:48
Главный тренер Нигерии: «Оби Микел наказан за участие в Олимпиаде»
2016.11.11 20:00
1
Микел Джон Оби вложил в олимпийскую сборную Нигерии 30 тысяч
2016.09.11 08:59
Рио-2016. Германия выиграла у Нигерии и вышла в финал
2016.08.18 00:06
Рио-2016. Нигерия и Южная Корея добыли по три очка, Швеция и Колумбия сыграли вничью
2016.08.05 06:48
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