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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лилль - Голден Лайон
Лилль - Голден Лайон: обзор матча 06 января 2024
Лилль
06.01.2024, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
12 : 0
Завершен
Голден Лайон
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Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Голден Лайон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лилль
12 : 0
06.01.2024
Голден Лайон
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