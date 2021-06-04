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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словения - Гибралтар
Словения - Гибралтар: обзор матча 04 июня 2021
Словения
04.06.2021, пятница, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
6 : 0
Завершен
Гибралтар
11'
А. Шпорар
17'
Й. Иличич
34'
А. Шпорар
38'
Я. Млакар
57'
Й. Иличич
61'
Й. Горенц-Станкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Словения - Гибралтар
68'
Замена
И. Сантос
️️️️
А. Муэли
68'
Замена
М. Бадр Хассан
️️️️
К. Ронан
Замена
Я. Бийол
️️️️
Л. Штулац
62'
Замена
М. Зайц
️️️️
Л. Захович
62'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Я. Млакар
62'
ГОЛ! 6:0!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
Л. Штулац
61'
ГОЛ! 5:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Л. Захович
57'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Н. Коутер
46'
Замена
Б. Шешко
️️️️
А. Шпорар
46'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
П. Стоянович
46'
ГОЛ! 4:0!
Я. Млакар
Пас отдал
Й. Иличич
38'
38'
Замена
А. Понс
️️️️
Р. Чиполина
Желтая карточка
С. Карич
36'
ГОЛ! 3:0!
А. Шпорар
Пас отдал
Л. Захович
34'
Пенальти не реализован!
Й. Иличич
24'
ГОЛ! 2:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Я. Млакар
17'
16'
Пенальти не реализован!
K. Chipolina
Желтая карточка
В. Белец
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
Пас отдал
Л. Захович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
12
Вид Белец
ВР
3
Свен Карич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
0
Лео Штулац
ОП
5
Нино Коутер
ЦП
17
Ян Млакар
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
0
Kenneth Chipolina
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Словения
16
Мартин Турк
ВР
16
Игор Векич
ВР
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
4
Жан Залетел
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
8
Ян Репас
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
5
Жан Рогель
ПП
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
0
Kieron Garcia
ЦФ
17
Bilal Douah
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
4-1-1-4
12
Белец
3
Карич
5
Горенц-Станкович
17
Мевля
20
Стоянович
0
Штулац
5
Коутер
17
Млакар
7
Иличич
19
Захович
9
Шпорар
4-4-2
23
Коулинг
2
Вайзмэн
20
Бритто
6
Чиполина
21
Муэли
17
Босио
12
Эннсли
8
Ронан
22
Торилья
10
Де Барр
0
9
Шпорар
11
Шешко
11
Шешко
9
Шпорар
17
Млакар
13
Чрнигой
13
Чрнигой
17
Млакар
20
Стоянович
5
Рогель
5
Рогель
20
Стоянович
0
Штулац
6
Бийол
6
Бийол
0
Штулац
19
Захович
24
Зайц
24
Зайц
19
Захович
5
Коутер
8
Ловрич
8
Ловрич
5
Коутер
8
Ронан
8
Хассан
8
Хассан
8
Ронан
6
Чиполина
21
Понс
21
Понс
6
Чиполина
21
Муэли
15
Сантос
15
Сантос
21
Муэли
Остались в запасе
Словения
Гибралтар
16
Мартин Турк
ВР
16
Игор Векич
ВР
4
Жан Залетел
ЦЗ
8
Ян Репас
ЦП
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
14
Ясмин Куртич
ЦП
0
Kieron Garcia
ЦФ
12
Скотт Баллентайн
ЦП
17
Bilal Douah
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
1
Брэдли Банда
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
3
Джулиан Валарино
ПП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
16
Игор Векич
ВР
4
Жан Залетел
ЦЗ
8
Ян Репас
ЦП
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
14
Ясмин Куртич
ЦП
Остались в запасе
0
Kieron Garcia
ЦФ
12
Скотт Баллентайн
ЦП
17
Bilal Douah
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
1
Брэдли Банда
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
3
Джулиан Валарино
ПП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Словения - Гибралтар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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