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Расписание матчей
Лига наций
Сан-Марино - Гибралтар
Сан-Марино - Гибралтар: обзор матча 15 ноября 2024
Сан-Марино
15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа D1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Гибралтар
90+2'
Н. Нанни (П)
11'
Л. Уолкер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Марино - Гибралтар
90'
+5
Желтая карточка
Л. Эннсли
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Нанни
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
И. Джолли
87'
Желтая карточка
Т. Де Барр
Желтая карточка
Н. Нанни
85'
Желтая карточка
М. Чеволи
85'
Замена
Н. Сенсоли
️️️️
Ф. Берарди
77'
Замена
Ф. Фаббри
️️️️
Д. Бенвенути
77'
76'
Желтая карточка
Г. Торилья
Замена
Н. Джакопетти
️️️️
Л. Лаццари
72'
68'
Желтая карточка
Л. Уолкер
Замена
С. Дзаннони
️️️️
М. Валли Казадеи
60'
Желтая карточка
Д. Бенвенути
58'
39'
Желтая карточка
Н. Позо
Желтая карточка
М. Валли Казадеи
20'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Уолкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
1
Эдоардо Коломбо
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
2
Джакомо Бенвенути
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
5
Томмазо Бенвенути
ЦЗ
23
Маттео Валли Казадеи
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
(К)
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
6
Андреа Контадини
ЦП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
10
Лайам Уолкер
(К)
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
8
James Scanlon
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Алессандро Този
ЛЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
14
Джакомо Валентини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Самуэле Дзаннони
ЦП
20
Нико Сенсоли
АП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
11
Николас Джакопетти
ЦФ
Гибралтар
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
13
Harry Victor
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
18
Jaiden Bartolo
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
4-4-2
1
Коломбо
6
Росси
5
Чеволи
5
Бенвенути
2
Бенвенути
23
Валли Казадеи
21
Лаццари
6
Контадини
17
Голинуччи
9
Нанни
10
Берарди
4-5-1
1
Банда
6
Лопеш
17
Оливейро
2
Джолли
20
Бритто
22
Торилья
4
Позо
8
12
Эннсли
10
Уолкер
10
Де Барр
2
Бенвенути
4
Фаббри
4
Фаббри
2
Бенвенути
23
Валли Казадеи
10
Дзаннони
10
Дзаннони
23
Валли Казадеи
10
Берарди
20
Сенсоли
20
Сенсоли
10
Берарди
21
Лаццари
11
Джакопетти
11
Джакопетти
21
Лаццари
Остались в запасе
Сан-Марино
Гибралтар
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Алессандро Този
ЛЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
14
Джакомо Валентини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
13
Harry Victor
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
18
Jaiden Bartolo
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Алессандро Този
ЛЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
14
Джакомо Валентини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
13
Harry Victor
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
18
Jaiden Bartolo
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Сан-Марино - Гибралтар
4
6
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
2
2
Нарушения
19
13
Офсайды
2
2
Количество передач
459
314
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
67
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Сан-Марино Стэдиум
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