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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Хетафе - Тенерифе
Хетафе - Тенерифе: обзор матча 24 июня 2017
Хетафе
24.06.2017, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, Финал
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Тенерифе
9'
А. Форлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хетафе - Тенерифе
ГОЛ! 1:0!
А. Форлин
9'
Начало матча
Статистика матча Хетафе - Тенерифе
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
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1 : 1
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