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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Штутгарт - Хетафе
Штутгарт - Хетафе: обзор матча 29 июля 2014
Штутгарт
29.07.2014, вторник, 20:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Штутгарт - Хетафе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
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2 : 0
03.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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31.10.2026
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01.11.2026
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4 : 0
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Информация о матче
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