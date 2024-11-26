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Расписание матчей
Испания. Кубок
Манисес - Хетафе
Манисес - Хетафе: обзор матча 26 ноября 2024
Манисес
26.11.2024, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 3
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манисес - Хетафе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Манисес
Испания. Кубок, 1 раунд
Манисес
0 : 3
26.11.2024
Хетафе
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
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