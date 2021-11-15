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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия - Узбекистан
Грузия - Узбекистан: обзор матча 15 ноября 2021
Грузия
15.11.2021, понедельник, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Узбекистан
41'
Д. Волкови
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Грузия - Узбекистан
Замена
Г. Гиорбелидзе
️️️️
С. Лобжанидзе
86'
84'
Красная карточка
Ф. Сайфиев
Красная карточка
И. Азарови
84'
79'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Э. Шомуродов
Замена
Г. Абурджания
️️️️
В. Гвилия
71'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
Д. Волкови
71'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
В. Казаишвили
61'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
З. Давиташвили
61'
Желтая карточка
Г. Кашия
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Волкови
Пас отдал
З. Давиташвили
41'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Грузия - Узбекистан
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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