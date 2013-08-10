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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Фулхэм - Парма
Фулхэм - Парма: обзор матча 10 августа 2013
Фулхэм
10.08.2013, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Парма
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фулхэм - Парма
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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