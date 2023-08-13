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Расписание матчей
Германия. Кубок
Оберахерн - Фрайбург
Оберахерн - Фрайбург: обзор матча 13 августа 2023
Оберахерн
13.08.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Фрайбург
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Статистика матча Оберахерн - Фрайбург
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0
Матчи команд
Оберахерн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Оберахерн
0 : 2
13.08.2023
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Оберахерн
1 : 9
31.07.2022
Боруссия М
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
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