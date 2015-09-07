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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Сербия
Франция - Сербия: обзор матча 07 сентября 2015
Франция
07.09.2015, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Франция - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
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