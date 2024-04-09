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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Форест Грин
Мэнсфилд Таун - Форест Грин: обзор матча 09 апреля 2024
Мэнсфилд Таун
09.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Форест Грин
20'
Т. Николс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Форест Грин
Желтая карточка
O. Clarke
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Р. Иннис
Замена
G. Williams
️️️️
S. McLaughlin
89'
Желтая карточка
A. Lewis
84'
82'
Замена
J. Maddox
️️️️
Д. Гэррик
82'
Замена
K. McAllister
️️️️
Д. Томпсон
Замена
A. Lewis
️️️️
Т. Николс
82'
Замена
J. Gale
️️️️
D. Keillor-Dunn
81'
Желтая карточка
Т. Николс
77'
Замена
W. Swan
️️️️
G. Maris
72'
Замена
O. Clarke
️️️️
S. Quinn
72'
64'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
J. Robson
64'
Замена
К. Джонс
️️️️
H. Bunker
ГОЛ! 1:0!
Т. Николс
Пас отдал
H. Boateng
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
25
Луис Рид
ЦП
21
Hiram Boateng
ЦП
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
19
James Gale
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
1-2-5
44
Флинт
25
Рид
21
16
7
Николс
7
Экинс
10
3
3-1-2-1-3
21
5
Иннис
36
Кио
2
Томпсон
8
МакКэн
16
6
22
Гэррик
15
3
27
Доидж
7
Николс
18
18
7
Николс
16
8
8
16
50
19
19
50
3
2
2
3
10
24
24
10
3
25
Дабо
25
Дабо
3
16
28
Джонс
28
Джонс
16
22
Гэррик
18
18
22
Гэррик
2
Томпсон
7
7
2
Томпсон
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Форест Грин
37
Scott Flinders
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Форест Грин
3
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
8
Офсайды
1
0
Количество передач
501
350
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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