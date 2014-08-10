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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Малага - Фиорентина
Малага - Фиорентина: обзор матча 10 августа 2014
Малага
10.08.2014, воскресенье, 23:30
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Малага - Фиорентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
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1 : 2
07.11.2026
Расинг
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Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
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2 : 5
18.10.2026
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Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
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Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
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