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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Козенца
Фиорентина - Козенца: обзор матча 13 августа 2021
Фиорентина
13.08.2021, пятница, 22:00
Италия. Кубок, 1 раунд
4 : 0
Завершен
Козенца
4'
Д. Влахович
37'
Н. Гонсалес
45+4'
Д. Влахович
51'
Л. Венути
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фиорентина - Козенца
Замена
А. Бьянко
️️️️
Э. Пульгар
88'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Д. Бонавентура
77'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Н. Гонсалес
70'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Х. Кальехон
69'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Ю. Мале
69'
56'
Желтая карточка
G. Sueva
Желтая карточка
Г. Пеццелла
54'
ГОЛ! 4:0!
Л. Венути
Пас отдал
Х. Кальехон
51'
ГОЛ! 3:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Г. Пеццелла
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
Н. Гонсалес
Пас отдал
К. Бираги
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Н. Гонсалес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Козенца
1
Kristijan Matosevic
ЦФ
2
Angelo Corsi
ЦФ
6
Andrea Tiritiello
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
79
Gianluigi Sueva
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
42
Алессандро Бьянко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Террачиано
3
Бираги
2
Пеццелла
31
Миленкович
5
Венути
5
Пульгар
7
Бонавентура
31
Гонсалес
28
Влахович
7
Кальехон
14
Мале
5
1
79
34
6
2
14
Мале
8
Кастровилли
8
Кастровилли
14
Мале
7
Бонавентура
24
Бенасси
24
Бенасси
7
Бонавентура
7
Кальехон
17
Сапонара
17
Сапонара
7
Кальехон
31
Гонсалес
23
Соттиль
23
Соттиль
31
Гонсалес
5
Пульгар
42
Бьянко
42
Бьянко
5
Пульгар
Остались в запасе
Фиорентина
Козенца
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Фиорентина - Козенца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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2021.08.14 00:27
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