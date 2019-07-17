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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Фиорентина - Гвадалахара
Фиорентина - Гвадалахара: обзор матча 17 июля 2019
Фиорентина
17.07.2019, среда, 04:00
Международный кубок чемпионов
2 : 1
Завершен
Гвадалахара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фиорентина - Гвадалахара
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
- : -
23.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Леон
1 : 1
09.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Гвадалахара
4 : 2
01.11.2026
Атланте
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Монтеррей
1 : 1
25.10.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Пуэбла
1 : 1
01.08.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Гвадалахара
1 : 0
26.07.2026
Хуарес
Информация о матче
Стадион:
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