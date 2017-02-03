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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спарта - Зенит
Спарта - Зенит: обзор матча 03 февраля 2017
Спарта
03.02.2017, пятница, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спарта - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
Новости команд
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Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
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