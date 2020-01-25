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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зальцбург - Зенит
Зальцбург - Зенит: обзор матча 25 января 2020
Зальцбург
25.01.2020, суббота, 16:00
Товарищеские матчи
6 : 3
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зальцбург - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
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Зальцбург
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