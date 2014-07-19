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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Лилль
Зенит - Лилль: обзор матча 19 июля 2014
Зенит
19.07.2014, суббота, 21:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Лилль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
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3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
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Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
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Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
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21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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