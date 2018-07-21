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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Интер
Зенит - Интер: обзор матча 21 июля 2018
Зенит
21.07.2018, суббота, 21:15
Товарищеские матчи
3 : 3
Завершен
Интер
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Зенит - Интер
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
21.11.2026
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Товарищеские матчи
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15.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
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0 : 3
02.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
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2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
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