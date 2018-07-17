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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Дженоа
Зенит - Дженоа: обзор матча 17 июля 2018
Зенит
17.07.2018, вторник, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Дженоа
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зенит - Дженоа
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
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15.11.2026
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08.11.2026
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Зенит
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25.10.2026
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- : -
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Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
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Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
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