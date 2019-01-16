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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Локомотив Ташкент
Спартак - Локомотив Ташкент: обзор матча 16 января 2019
Спартак
16.01.2019, среда, 14:00
Товарищеские матчи
5 : 2
Завершен
Локомотив Ташкент
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Статистика матча Спартак - Локомотив Ташкент
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Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
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0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
Андижан
- : -
24.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
2 : 1
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Андижан
1 : 3
07.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Локомотив Ташкент
1 : 2
01.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Кызылкум
1 : 1
25.10.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Кубок, 1/4 финала
Нефтчи
2 : 4
20.10.2026
Локомотив Ташкент
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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Спартак
Локомотив Ташкент
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