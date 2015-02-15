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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Сокол - Крылья Советов
Сокол - Крылья Советов: обзор матча 15 февраля 2015
Сокол
15.02.2015, воскресенье, 11:15
Россия. Кубок ФНЛ, группа C, 2 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
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Матчи команд
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