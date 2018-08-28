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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Фулхэм - Эксетер Сити
Фулхэм - Эксетер Сити: обзор матча 28 августа 2018
Фулхэм
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Эксетер Сити
4'
А. Камара
48'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Эксетер Сити
ГОЛ! 2:0!
А. Камара
Пас отдал
С. Йохансен
48'
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
4'
Начало матча
Статистика матча Фулхэм - Эксетер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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