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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Эвиан
ПСЖ - Эвиан: обзор матча 18 января 2015
ПСЖ
18.01.2015, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 21 тур
4 : 2
Завершен
Эвиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ПСЖ - Эвиан
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0
0
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0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
Информация о матче
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ПСЖ
Эвиан
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Семак назвал европейский клуб, с которым хотел бы провести матч
Вчера, 21:19
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Вчера, 20:50
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Хвичу признали «Человеком года» во Франции
22:52
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21:36
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20:23
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«Даже не понимая вопроса»: Сафонов поделился забавной историей из Франции
Вчера, 20:50
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2016.07.11 18:30
«Крылья Советов» подписали форварда «Эвиана»
2016.02.26 18:35
Бруно близок к переходу в «Крылья Советов»
2016.02.24 18:55
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Менса стал игроком «Анжи»
2016.02.24 00:04
«Эвиан» не получал от «Анжи» предложений по Менса
2016.02.22 13:07
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