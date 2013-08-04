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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Эвертон - Реал
Эвертон - Реал: обзор матча 04 августа 2013
Эвертон
04.08.2013, воскресенье, 04:00
Международный Кубок Чемпионов Guinness, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эвертон - Реал
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
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21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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