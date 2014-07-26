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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Эстудиантес - Фиорентина
Эстудиантес - Фиорентина: обзор матча 26 июля 2014
Эстудиантес
26.07.2014, суббота, 22:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эстудиантес - Фиорентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
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