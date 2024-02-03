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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Доркинг - Файлд
Доркинг - Файлд: обзор матча 03 февраля 2024
Доркинг
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Национальная лига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Файлд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Доркинг - Файлд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Доркинг
Англия. Национальная лига, 46 тур
Доркинг
3 : 4
20.04.2024
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 45 тур
Рочдейл
1 : 1
13.04.2024
Доркинг
Англия. Национальная лига, 35 тур
Уилдстон
4 : 2
11.04.2024
Доркинг
Англия. Национальная лига, 44 тур
Доркинг
0 : 0
06.04.2024
Алтричем
Англия. Национальная лига, 43 тур
Олдершот
1 : 1
01.04.2024
Доркинг
Файлд
Англия. Национальная лига, 20 тур
Файлд
- : -
28.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 19 тур
Файлд
0 : 2
24.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 18 тур
Киддерминстер
2 : 2
21.11.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Истли
1 : 2
14.11.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Файлд
3 : 1
30.10.2026
Хорнчерч
Англия. Национальная лига, 15 тур
Файлд
3 : 1
27.10.2026
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