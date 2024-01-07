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Расписание матчей
Франция. Кубок
Дьепп - Лаваль
Дьепп - Лаваль: обзор матча 07 января 2024
Дьепп
07.01.2024, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Лаваль
8'
А. Бобишон
49'
Ж. Кадиль
63'
S. Sanna
71'
M. Tchokounté
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьепп - Лаваль
82'
Замена
N. Mupemba
️️️️
M. Tchokounté
76'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
T. Vargas
76'
Замена
J. Adeoti
️️️️
S. Sanna
71'
ГОЛ! 0:4!
M. Tchokounté
69'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Ж. Кадиль
69'
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
63'
ГОЛ! 0:3!
S. Sanna
49'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Кадиль
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Бобишон
Начало матча
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Статистика матча Дьепп - Лаваль
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
21
10
Офсайды
1
0
Количество передач
356
462
Сейвы
5
3
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Дьепп
Франция. Кубок, 1/32 финала
Орлеан
3 : 0
21.12.2025
Дьепп
Франция. Кубок, 1/32 финала
Дьепп
0 : 4
07.01.2024
Лаваль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Дьепп
1 : 3
05.01.2020
Анжер
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
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«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
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