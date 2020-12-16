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Расписание матчей
Испания. Кубок
Ринкон - Алавес
Ринкон - Алавес: обзор матча 16 декабря 2020
Ринкон
16.12.2020, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Алавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ринкон - Алавес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ринкон
Испания. Кубок, 1 раунд
Ринкон
0 : 3
12.11.2022
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ринкон
0 : 2
16.12.2020
Алавес
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
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Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
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