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Расписание матчей
Испания. Кубок
Депортиво Мурсия - Алавес
Депортиво Мурсия - Алавес: обзор матча 02 ноября 2023
Депортиво Мурсия
02.11.2023, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 10
Завершен
Алавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Депортиво Мурсия - Алавес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Депортиво Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Депортиво Мурсия
0 : 10
02.11.2023
Алавес
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
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2 : 1
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