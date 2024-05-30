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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Дефенса и Хустисия - Универсидад Сесар Вальехо
Дефенса и Хустисия - Универсидад Сесар Вальехо: обзор матча 30 мая 2024
Дефенса и Хустисия
30.05.2024, четверг, 03:00
Копа Судамерикана, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Универсидад Сесар Вальехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенса и Хустисия - Универсидад Сесар Вальехо
90'
+1
Замена
S. Olaya
️️️️
P. Da Silva
83'
Замена
К. Бенавенте
️️️️
F. Ysique
70'
Замена
G. Perea
️️️️
C. Ascues
70'
Замена
К. Кабельо
️️️️
O. Noronha
Начало матча
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Универсидад Сесар Вальехо
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
14
Офсайды
5
2
Количество передач
407
358
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
3 : 1
02.11.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 16 тур
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 2
27.10.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 1
22.10.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 2
19.10.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
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