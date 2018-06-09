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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Дания - Мексика
Дания - Мексика: обзор матча 09 июня 2018
Дания
09.06.2018, суббота, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Мексика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дания - Мексика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
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