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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА София - Динамо
ЦСКА София - Динамо: обзор матча 28 января 2022
ЦСКА София
28.01.2022, пятница, 17:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча ЦСКА София - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
Новости команд
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ЦСКА София
Динамо
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
1
Генич: «1-е место пока не говорит о силе «Динамо»
Вчера, 12:07
1
Черчесов оценил борьбу 5 команд за титул в РПЛ
Вчера, 10:07
Кубок России: шансы «Динамо» и «Факела» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:24
Семин объяснил лидерство «Динамо» в РПЛ
24 ноября
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Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
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«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
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Генич: «1-е место пока не говорит о силе «Динамо»
Вчера, 12:07
1
Черчесов оценил борьбу 5 команд за титул в РПЛ
Вчера, 10:07
Кубок России: шансы «Динамо» и «Факела» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
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