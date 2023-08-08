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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сандерленд - Крю Александра
Сандерленд - Крю Александра: обзор матча 08 августа 2023
Сандерленд
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Крю Александра
64'
К. Ригг
45+1'
Л. Оффорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Крю Александра
ГОЛ!
Р. Куни
3:5
ГОЛ!
Н. Триантис
3:4
ГОЛ!
J. Tabiner
2:4
Пенальти не реализован!
П. Эква
ГОЛ!
Р. Адебизи
2:3
ГОЛ!
А. Притчард
2:2
ГОЛ!
C. Long
1:2
ГОЛ!
Б. Дак
1:1
ГОЛ!
Э. Невитт
0:1
90'
+2
Замена
М. Деметриу
️️️️
M. Holicek
89'
Желтая карточка
Л. Оффорд
84'
Желтая карточка
O. Lunt
83'
Желтая карточка
M. Holicek
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Д. Беннетт
70'
69'
Замена
Э. Невитт
️️️️
К. Бейкер-Ричардсон
ГОЛ! 1:1!
К. Ригг
64'
Замена
Д. Кларк
️️️️
А. Ба
60'
60'
Замена
O. Lunt
️️️️
Д. Пауэлл
59'
Замена
Р. Адебизи
️️️️
Л. Биллингтон
59'
Замена
C. Long
️️️️
Ш. Трейси
Желтая карточка
А. Ба
50'
Замена
Б. Дак
️️️️
Э. Тэйлор
46'
Замена
П. Эква
️️️️
Д. Нил
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Л. Оффорд
Пас отдал
J. Tabiner
Желтая карточка
А. Притчард
33'
Желтая карточка
Д. Беннетт
31'
Желтая карточка
Д. Батт
16'
13'
Желтая карточка
Д. Пауэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Зак Джонсон
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
6
Дэн Нил
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
23
Джек Пауэлл
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
21
Michael Spellman
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЦЗ
19
Owen Lunt
ЦП
5
Мики Деметриу
ЦФ
8
Конор Томас
ЦФ
8
Regan Griffiths
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
4-1-3-2
1
Бишоп
23
Хаггинс
23
Батт
23
Триантис
5
Джонсон
31
Ба
6
Нил
11
Ригг
10
Притчард
19
Беннетт
21
Тэйлор
3-2-2-3
1
Дэвис
2
Биллингтон
4
6
2
Куни
6
Оффорд
11
17
10
Трейси
23
Пауэлл
19
Бейкер-Ричардсон
6
Нил
17
Эква
17
Эква
6
Нил
21
Тэйлор
23
Дак
23
Дак
21
Тэйлор
19
Беннетт
7
Беллингем
7
Беллингем
19
Беннетт
31
Ба
47
Кларк
47
Кларк
31
Ба
2
Биллингтон
3
Адебизи
3
Адебизи
2
Биллингтон
23
Пауэлл
19
19
23
Пауэлл
17
5
Деметриу
5
Деметриу
17
19
Бейкер-Ричардсон
20
Невитт
20
Невитт
19
Бейкер-Ричардсон
10
Трейси
9
9
10
Трейси
Остались в запасе
Сандерленд
Крю Александра
22
Энтони Паттерсон
ВР
13
Люк О'Найен
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
21
Michael Spellman
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Том Бут
ВР
8
Конор Томас
ЦФ
8
Regan Griffiths
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
22
Энтони Паттерсон
ВР
13
Люк О'Найен
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
21
Michael Spellman
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
8
Конор Томас
ЦФ
8
Regan Griffiths
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Сандерленд - Крю Александра
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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