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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Крю Александра
Мэнсфилд Таун - Крю Александра: обзор матча 06 января 2024
Мэнсфилд Таун
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Крю Александра
2'
Д. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Крю Александра
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Трейси
Замена
W. Swan
️️️️
S. McLaughlin
83'
79'
Замена
Ш. Трейси
️️️️
Д. Уайт
Замена
O. Clarke
️️️️
G. Maris
68'
Замена
A. Lewis
️️️️
S. Quinn
67'
63'
Желтая карточка
К. Томас
63'
Замена
Р. Куни
️️️️
К. Томас
51'
Замена
Э. Невитт
️️️️
C. Long
Желтая карточка
G. Maris
45'
+2
Желтая карточка
Э. Флинт
12'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уайт
Пас отдал
К. Бейкер-Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
16
S. Quinn
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
8
Конор Томас
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
21
Hiram Boateng
ЦП
28
McKeal Abdullah
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
1-1-1-5
44
Флинт
5
Брант
25
Рид
10
7
Экинс
3
50
9
3-2-2-1-2
1
Бут
6
6
Оффорд
5
Деметриу
2
Биллингтон
3
Адебизи
8
Томас
11
Роу
10
Уайт
9
19
Бейкер-Ричардсон
16
18
18
16
10
8
8
10
3
24
24
3
8
Томас
2
Куни
2
Куни
8
Томас
10
Уайт
10
Трейси
10
Трейси
10
Уайт
9
20
Невитт
20
Невитт
9
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Крю Александра
21
Hiram Boateng
ЦП
28
McKeal Abdullah
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
1
Харви Дэвис
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
21
Hiram Boateng
ЦП
28
McKeal Abdullah
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Крю Александра
2
2
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
5
Нарушения
7
8
Офсайды
1
2
Количество передач
615
309
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
62
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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