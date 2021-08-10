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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Хартлпул Юнайтед - Крю Александра
Хартлпул Юнайтед - Крю Александра: обзор матча 10 августа 2021
Хартлпул Юнайтед
10.08.2021, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Крю Александра
50'
К. Эйнли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хартлпул Юнайтед - Крю Александра
90'
+2
Желтая карточка
О. Дейл
78'
Замена
L. Murphy
️️️️
К. Эйнли
Замена
D. Ferguson
️️️️
G. Liddle
70'
Замена
M. Cullen
️️️️
M. Smith
60'
Замена
O. Olomola
️️️️
L. Molyneux
60'
50'
ГОЛ! 0:1!
К. Эйнли
13'
Красная карточка
B. Sass-Davies
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартлпул Юнайтед
2
Jamie Sterry
ЦЗ
23
Zaine Francis-Angol
ЦЗ
4
Gary Liddle
ЦЗ
5
Timi Odusina
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
8
Nicky Featherstone
ЦП
18
Martin Smith
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
Крю Александра
2
Кейн Рэмси
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
16
Каллум Эйнли
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
8
Josh Lundstram
ЦФ
22
Billy Sass-Davies
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Хартлпул Юнайтед
30
Ben Killip
ВР
2
Reagan Ogle
ЦЗ
6
Jake Lawlor
ЦЗ
3
David Ferguson
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
13
Mark Cullen
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
Крю Александра
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
14
Oliver Finney
ЦФ
28
Luke Murphy
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
3-2-3-3
4
5
12
23
2
10
8
18
43
21
7
Бьюри
1-5
2
Рэмси
19
Дейл
22
8
21
16
Эйнли
4
3
3
4
18
13
13
18
43
29
29
43
16
Эйнли
28
28
16
Эйнли
Остались в запасе
Хартлпул Юнайтед
Крю Александра
30
Ben Killip
ВР
2
Reagan Ogle
ЦЗ
6
Jake Lawlor
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
14
Oliver Finney
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
2
Reagan Ogle
ЦЗ
6
Jake Lawlor
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
Остались в запасе
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
14
Oliver Finney
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Хартлпул Юнайтед - Крю Александра
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
25.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 18 тур
Гейтсхед
1 : 2
21.11.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
14.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Файлд
3 : 1
27.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Хартлпул Юнайтед
2 : 1
24.10.2026
Хорнчерч
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
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