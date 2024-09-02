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Расписание матчей
Чили. Примера
Депортес Копиапо - Кобресаль
Депортес Копиапо - Кобресаль: обзор матча 02 сентября 2024
Депортес Копиапо
02.09.2024, понедельник, 00:30
Чили. Примера, 23 тур
2 : 2
Завершен
Кобресаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Депортес Копиапо - Кобресаль
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 30 тур
Депортес Копиапо
1 : 1
10.11.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
4 : 1
03.11.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Копиапо
3 : 5
20.10.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 27 тур
Кобрелоа
4 : 1
08.10.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Копиапо
2 : 1
29.09.2024
Палестино
Кобресаль
Чили. Примера, 29 тур
Ньюбленсе
- : -
30.11.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 28 тур
Кобресаль
3 : 2
21.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 27 тур
Универсидад де Чили
2 : 1
08.11.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 26 тур
Кобресаль
2 : 2
01.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 25 тур
О'Хиггинс
1 : 1
25.10.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 24 тур
Кобресаль
0 : 0
10.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Информация о матче
Стадион:
Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapo
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