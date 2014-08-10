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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ференцварош - Челси
Ференцварош - Челси: обзор матча 10 августа 2014
Ференцварош
10.08.2014, воскресенье, 22:45
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ференцварош - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
- : -
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Лига Европы, 3 тур
Ференцварош
4 : 1
22.10.2026
Торренсе
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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