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Расписание матчей
Селтик - Манчестер Юнайтед
Селтик - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 июля 2010
Селтик
17.07.2010, суббота, 03:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Селтик - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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