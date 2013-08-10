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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Селтик - Ливерпуль
Селтик - Ливерпуль: обзор матча 10 августа 2013
Селтик
10.08.2013, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Селтик - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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