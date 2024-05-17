Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Крузейро - Унион Ла Калера
Крузейро - Унион Ла Калера: обзор матча 17 мая 2024
Крузейро
17.05.2024, пятница, 03:00
Копа Судамерикана, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Унион Ла Калера
7'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Унион Ла Калера
Желтая карточка
М. Перейра
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
L. Aued
85'
Замена
E. Gigliotti
️️️️
R. Rebolledo
Замена
Рамиро
️️️️
Л. Ромеро
74'
Замена
Г. Верон
️️️️
А. Гомес
74'
Замена
R. Elias
️️️️
Р. Силва
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
Пас отдал
Вилльям
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
8
Рафаэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Унион Ла Калера
12
Matías Ibáñez
ВР
26
Diego Ulloa
ЦЗ
23
Esteban Matus
ЦЗ
13
Enzo Ferrario
ЦЗ
24
Ezequiel Parnisiari
ЦП
35
Raimundo Rebolledo
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
7
Franco Soldano
ЦП
11
Luciano Aued
(К)
ЦФ
24
Matías Cavalleri
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Фернандес
Крузейро
77
Нерис
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
17
Рамиро
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Унион Ла Калера
1
Jorge Peña
ВР
30
Bruno Romo
ЦЗ
3
Nicolás Ferreyra
ЦЗ
20
Emanuel Gigliotti
ЦЗ
6
Esteban Valencia
ЦП
5
Matías Muñoz
ЦП
32
Mauricio Morales
ЦП
17
Walter Ponce
ЦФ
14
Renato Huerta
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Пайшао
23
Марлон
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
12
Вилльям
16
Силва
29
Ромеро
11
Гомес
10
Перейра
22
Барреаль
8
Силва
3-4-2
12
26
23
13
35
8
Перес
7
24
24
11
29
Ромеро
17
Рамиро
17
Рамиро
29
Ромеро
11
Гомес
27
Верон
27
Верон
11
Гомес
8
Силва
9
9
8
Силва
35
20
20
35
Остались в запасе
Крузейро
Унион Ла Калера
77
Нерис
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
16
Роберт
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
1
Jorge Peña
ВР
30
Bruno Romo
ЦЗ
3
Nicolás Ferreyra
ЦЗ
6
Esteban Valencia
ЦП
5
Matías Muñoz
ЦП
32
Mauricio Morales
ЦП
17
Walter Ponce
ЦФ
14
Renato Huerta
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Фернандес
Остались в запасе
77
Нерис
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
16
Роберт
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Остались в запасе
1
Jorge Peña
ВР
30
Bruno Romo
ЦЗ
3
Nicolás Ferreyra
ЦЗ
6
Esteban Valencia
ЦП
5
Matías Muñoz
ЦП
32
Mauricio Morales
ЦП
17
Walter Ponce
ЦФ
14
Renato Huerta
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Мануэль Фернандес
Статистика матча Крузейро - Унион Ла Калера
1
1
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
6
Офсайды
7
0
Количество передач
479
402
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 29 тур
Унион Ла Калера
- : -
30.11.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
31.10.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 25 тур
Унион Ла Калера
3 : 1
25.10.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Консепсьон
1 : 1
11.10.2026
Унион Ла Калера
Информация о матче
Главный судья:
Ivo Nigel Mendez Chavez, Bolivia
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Унион Ла Калера
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+